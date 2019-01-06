مخصصة لطريق الرين ـ بيشة .. ٨ مراكز لانطلاق دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق

المواطن - الرياض

رعى مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي اليوم الأحد، حفل افتتاح وتشغيل ثلاث قيادات، وثمانية مراكز لانطلاق دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق المخصصة لطريق المزاحمية بيشة البالغ طوله (710) كيلومترات، ويربط بين مناطق الرياض ومكة المكرمة وعسير.

وأوضح قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء زايد الطويان في تصريح صحفي بهذه المناسبة، أن القوات الخاصة لأمن الطرق ستباشر، اعتباراً من اليوم – إن شاء الله – مهامها في تسيير دوريات أمنية مخصصة لطريق المزاحمية ـ الرين ـ بيشة، المعروف بالطريق رقم (30)، وذلك لسرعة مباشرة القضايا والمخالفات ومحاولات نقل مخالفي نظام أمن الحدود أو المواد المهربة كالمخدرات والأسلحة، إضافة إلى تقديم الخدمات المساندة لسالكي الطريق.

يذكر أن المراكز الثمانية التي يدشنها مدير الأمن العام تشمل مراكز الساند، والرين، والرقمية، وقمران، وعسيلة، وحدى، والجنينة، والصايرة، و(5) منها ترتبط بقيادة أمن الطرق بمنطقة الرياض، ومركزان يرتبطان بقيادة أمن الطرق بمنطقة عسير، ومركز واحد يرتبط بقيادة أمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة.

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