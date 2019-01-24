مخطط الربوة بالواديين منسي خدميًا.. والمطالب في أدراج المسؤولين!

المواطن- فهدالقحطاني - الواديين

يعاني سكان مخطط الربوة التابع لمركز الواديين غرب محافظة أحد رفيدة من عدم توصيل الخدمات للأحياء والمخططات، موضحين أنهم يسكنون في هذا المخطط منذ سنوات طويلة ويندرج ضمن المخططات القديمة التابعة لمركز الواديين ومحروم من استحقاقه في تقديم الخدمات له.

ويعاني المخطط من عدم وجود سفلتة وترصيف وإنارة ومشروع الصرف الصحي والمياه المحلاة رغم المطالبات المقدمة من المواطنين منذ تسليم المخطط لهم، ولكن مع الأسف لم تعر الجهات المسؤولة لتلك المطالب أي اهتمام وظلت حبيسة الأدراج حتى اختفى أثر الحبر من على الورق.

وقال محمد اليامي في حديثة إلى “المواطن” إنه لا يعلم سبب تجاهل الجهات المسؤولة عن خدمات المخطط لمطالبهم، حيث تعمل في خدمة الأحياء والمخططات الأخرى الحديثة منها والقديمة.

وطالب اليامي بالعدل والمساواة والأولوية في تطوير الأحياء والمخططات، وذلك لأنهم يواجهون معاناة كبيرة من ناحية عدم وصول الباصات المدرسية وصهاريج المياه إلى بعض المنازل في الحي لكون الطرق الداخلية للمخطط غير مسفلتة، مطالبين الجهات المسؤولة سرعة التحرك في العمل على تنفيذ المشاريع الخدمية للمخطط.