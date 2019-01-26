مدافع #الأهلي المصري يُرحب بالانضمام لـ #الفتح

مدافع #الأهلي المصري يُرحب بالانضمام لـ #الفتح

2019/01/26
الساعة 8:52 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أوضح اللاعب المالي ساليف كوليبالي، مدافع النادي الأهلي المصري، أنه يُرحب بالانضمام لنادي الفتح خلال الفترة الحالية، خاصة بعد خروجه من القائمة المحلية والإفريقية للمارد الأحمر.

وكان اللاعب ساليف كوليبالي قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لنادي الشرطة العراقي، لكن المفاوضات توقفت بشكل مفاجئ ليبقى اللاعب المالي على ذمة الأهلي.

وتحدث اللاعب ساليف كوليبالي في تصريحات إعلامية قائلًا: بالفعل الدوري السعودي قوي وأتمنى الانضمام للفتح، خاصة أن المفاوضات مع نادي الشرطة العراقي توقفت بشكل مفاجئ، سيكون من المهم لي الانضمام لأي فريق قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية.

ويذكر أن ساليف كوليبالي انضم للنادي الأهلي في شهر يوليو من عام 2018 قادمًا من نادي مازيمبي الكونغولي.

وكان المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للأهلي، هو من طلب من مجلس إدارة المارد الأحمر التعاقد مع ساليف كوليبالي.



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