مداهمة أكبر مصنع خمور بإحدى الاستراحات جنوب أحد رفيدة

المواطن - فهد القحطاني - أحد رفيدة

علمت “المواطن” أن الدوريات الأمنية بمحافظة أحد رفيدة داهمت، عصر أمس السبت، إحدى الاستراحات جنوب المحافظة بعد ورود بلاغ للجهات الأمنية عن وجود مصنع يتم فيه تجهيز الخمور المسكرة وبيعها.

وبعد التحري فرضت فرقة الدوريات الأمنية طوقًا أمنيًّا على موقع الاستراحة، وتم القبض على أحد الأشخاص من الجالية الحبشية التي تصنع تلك الخمور المسكرة، كما تم ضبط 452 قارورة سعة 2 لتر معبأة وجاهزة للتوزيع، كذلك عثر على 40 برميلًا حجم كبير سعة 250 لترًا، وتم تعبئة 30 برميلًا و10 جاهزة للتعبئة.

كما عُثر على أسطوانتي غاز وكذلك بعض الأدوات الخاصة بالمصنع، حيث تم إتلافها ومصادرة أدوات المصنع.