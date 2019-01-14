مدرب إيطالي: من الرائع إقامة مباراة ميلان ويوفنتوس في السعودية

المواطن - محمد سمعة

علّق الإيطالي فابيو كابيلو المدير الفني السابق للمنتخب الروسي على إقامة مباراة ميلان ويوفنتوس في بطولة كأس السوبر الإيطالي بمدينة جدة خلال الفترة المقبلة.

ونقل راديو ANCH’ IO SPORT تصريحات فابيو كابيلو والذي قال فيها: سيكون من الرائع إقامة مباراة السوبر الإيطالي في مدينة جدة بالسعودية، هذا شيء جيد من أجل التسويق المناسب والجيد لكرة القدم الإيطالية حول العالم.

وستُقام مباراة ميلان ويوفنتوس بعد غد الأربعاء على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، كما ستنقل قنوات KSA SPORTS المباراة بشكل حصري كما أعلنت الهيئة العامة للرياضة.

وكانت بعثة ميلان وصلت أمس الأحد إلى مدينة جدة وذلك استعدادًا لمواجهة نادي يوفنتوس.

وسيغيب اللاعب المغربي المهدي بن عطية مدافع نادي يوفنتوس عن قائمة فريقه لمواجهة ميلان في مباراة كأس السوبر الإيطالي.