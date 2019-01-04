مدرب الإمارات: هدفنا اللقب.. والمنتخبات الآسيوية أصبحت أقوى

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني للمنتخب الإماراتي، البيرتو زاكيروني، على جاهزية الأبيض للمنافسة على لقب كأس آسيا 2019، مؤكدًا أن المنتخبات الآسيوية أصبحت أقوى مقارنة بالسنوات الماضية.

ويواجه المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم نظيره البحريني في افتتاح بطولة كأس آسيا 2019، يوم غد السبت، على إستاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي، حيث يتواجد المنتخبان في المجموعة الأولى بصحبة الهند وتايلاند.

وقال زاكيروني: “أنا سعيد وفخور كوني مدربًا للمنتخب الإماراتي، صحيح أنه تم التعاقد معي قبل سنة، إلا أن الهدف الرئيسي كان بطولة كأس آسيا التي ننتظرها جميعًا لتحقيق أداء مميز والظهور بالشكل اللائق، ونحن جاهزون لانطلاق المنافسة”.

وتابع: “تحضيرات الفريق كانت جيدة سواء من خلال معسكرات داخلية وخارجية، وتم تقديم دعم غير محدود من قبل إدارة المنتخب، رغم بعض المشاكل التي وجهناها بسبب إصابة بعض اللاعبين، إلا أن هذا ليس بعائق، وسوف نظهر بالصورة المطلوبة في المباراة أمام البحرين”.

وعن المنافسة في البطولة، قال: “المرة الماضية بالنسبة لي في كأس آسيا كانت عام 2011 عندما كنت مدربًا لمنتخب اليابان الذي توج باللقب، ولكن خلال هذه الفترة تغير أداء المنتخبات بشكل كبير مقارنة بتلك البطولة”.

وواصل زاكيروني تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد، اليوم الجمعة، قائلًا: “وهذا ما لاحظناه في كأس العالم 2018، حيث أصبحت المنتخبات الآسيوية أقوى بكثير، وهذا ما سنراه خلال كأس آسيا، حيث ستحسم المباريات عبر تفاصيل صغيرة”.

واستكمل مدرب الإمارات تصريحاته قائلًا: “استلمت المنتخب قبل سنة، ولم نخض مباريات رسمية باستثناء كأس الخليج في الكويت، ورغم أننا وصلنا المباراة النهائية آنذاك إلا أن هذه البطولة الرسمية الثانية لنا في هذا العام”.

واختتم زاكيروني تصريحاته قائلًا: “رغم حصول عدة إصابات في صفوف الفريق، إلا أن المنتخب الإماراتي تطور كثيرًا في هذه الفترة، وقد شهد تغييرات كثيرة مقارنة بالنسخة الماضية من البطولة”.