مدرب البحرين: نحترم قدرات الإمارات.. ونسعى للفوز

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني للمنتخب البحريني الأول لكرة القدم، التشيكي ميروسلاف سكوب أنه يسعى لتحقيق الفوز على الإمارات في افتتاح بطولة كأس آسيا 2019.

ويواجه المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم نظيره البحريني في افتتاح بطولة كأس آسيا 2019، مساء السبت، على إستاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي، حيث يتواجد المنتخبان في المجموعة الأولى بصحبة الهند وتايلاند.

وقال سكوب: “نحن سعداء بالتأهل إلى كأس آسيا في الإمارات، ونحن سعداء للعب في المجموعة الأولى، حيث سنلعب المباراة الافتتاحية أمام المنتخب المضيف، فهذه خبرة كبيرة بالنسبة لي وللاعبين وسط هذه الأجواء الرائعة وفي هذا الملعب المميز”.

وتابع: “قام فريقنا بعمل كبير خلال العام الأخير وتطور بشكل واضح، أعتقد أننا جاهزون لهذه البطولة ونتطلع لتحقيق نتائج جيدة، ونحن متشوقون لتمثيل كرة القدم البحرينية بأفضل صورة، وجلب الفخر لجماهيرنا”.

وعن مواجهة المنتخب الإماراتي، قال سكوب: “جميع المدربين قاموا بجمع معلومات عن الفرق المقابلة، لدينا معلومات عن المنتخب الإماراتي، خاصة وأن الفرق في الخليج تعرف بضعها جيدًا”.

وأضاف مدرب البحرين خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي: “نحن نحترم قدرات منتخب الإمارات، وهو الأفضل في المجموعة، ومن جهتنا نريد أن نحقق الفوز وسنحاول أن نكون فعالين على أرض الملعب”.

وواصل: “منتخب الإمارات سيحظى بدعم جماهيري على أرضه، والجماهير تعتبر اللاعب رقم 12 في الملعب، ولكن نحن أيضًا سنكون سعداء بحضور جماهير لمساندتنا من البحرين، كما فعلت في كأس الخليج”.

وأردف قائلًا: “نأمل أن يكون جميع اللاعبين في حالة بدنية جيدة لخوض المباراة، وفي ذات الوقت نحن لدينا لاعبين جاهزين على مقاعد الاحتياط.. المهاجم عبدالله يوسف تعرض لإصابة طفيفة في المباراة الودية الأخيرة، ولكنه شارك معنا في التدريبات الأخيرة وهو جاهز لخوض المباراة”.

واستكمل تصريحاته قائلًا: “نحن حافظنا على معظم التشكيلة التي لعبت في كأس الخليج، وقمنا مؤخراً بضم بعض اللاعبين الموهوبين الشباب لتعزيز التشكيلة، حيث لدينا مزيج جيد من اللاعبين أصحاب الخبرة واللاعبين الشباب.. الشيء الأهم بالنسبة لنا هو أنه لا يوجد لاعب نجم، بل نحن نعتمد على اللعب الجماعي”.

وتابع سكوب: “نأمل أن نواصل بذات الوتيرة خلال البطولة مثلما فعلنا في المباريات الودية، رغم أنه يوجد ثلاثة أو أربعة لاعبين فقط يمتلكون خبرة المشاركة في كأس آسيا، وفي ذات الوقت أود التأكيد على أن المباريات الودية تختلف عن المباريات الرسمية”.

واختتم مدرب البحرين تصريحاته قائلًا: “نُريد أن نحقق الفوز، وفي ذات الوقت أنا أقول للاعبين دائمًا أنه يمكن أن نخسر في أي مباراة، ولكن أطلب منهم أن يغادروا الملعب ورؤوسهم مرفوعة”.