مدرب اليابان: الأخضر مارس ضغطًا هجوميًا علينا وأخذنا ما نريد من اللقاء

المواطن - محمد سمعة

أكد هاجيمي مورياسو المدير الفني للمنتخب الياباني أن المنتخب السعودي لعب بشكل هجومي مميز خلال لقاء المنتخبين بالأمس في دور ثمن النهائي في بطولة كأس أمم آسيا 2019.

وتحدث مورياسو بعد مباراة السعودية واليابان قائلًا: الأخضر كان قويًا من الناحية الهجومية، لقد مارس علينا كافة الضغوطات الهجومية لتسجيل هدف التعادل، ولكن المنتخب الياباني لعب بصبر شديد حتى تمكن من المحافظة على التقدم بهدف.

وأضاف مدرب اليابان: خلال مباريات الأدوار الإقصائية في بطولة آسيا تحتاج للصبر والتركيز الشديد من أجل التأهل للدور التالي، وهذا ما نجح منتخب اليابان في تحقيقه، سعيد بما حققه المنتخب الياباني وسنركز على تطوير الأداء خلال المباريات المقبلة.

ويذكر أن المنتخب الياباني، سيواجه منتخب فيتنام بعد غد الخميس في دور ربع النهائي في بطولة كأس أمم آسيا حيث تُقام المباراة على ملعب آل مكتوم بنادي النصر.