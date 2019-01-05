مدرب اليابان السابق يضع السعودية ضمن المرشحين للفوز بآسيا 2019

المواطن - محمد سمعه

وضع المدرب الفرنسي فيليب تروسييه، المدير الفني السابق للمنتخب الياباني، المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضمن المرشحين للفوز ببطولة كأس آسيا 2019، والمقامة حاليًّا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحدث تروسييه في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الفرنسية قائلًا: المنتخب الياباني واحد من أفضل المنتخبات في بطولة كأس آسيا 2019 على الورق، وبالطبع هناك منتخبات أخرى لديها حظوظ في البطولة.

وأضاف تروسييه: هناك منتخبات جيدة مثل المنتخب السعودي والمنتخب الإيراني ومنتخب كوريا الجنوبية لديهم كافة الحظوظ للظفر باللقب الآسيوي، ولكنني أرى أن منتخب اليابان لديه كافة الإمكانيات والمؤهلات للفوز بالبطولة الآسيوية في العام الحالي.

وكان منتخب اليابان تُوج ببطولة كأس الأمم الآسيوية في عام 2011 والتي أقيمت في قطر، بينما تُوج المنتخب الأسترالي ببطولة كأس أمم آسيا التي أقيمت في أراضيه بعام 2015.