مدرب اليابان: سنعمل على إغلاق مفاتيح لعب الأخضر

المواطن - مروة نبيل

أكد مدرب منتخب اليابان لكرة القدم، هاجيمي مورياسو، على صعوبة مباراة السعودية ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا 2019.

ويحتضن إستاد الشارقة، يوم غد الاثنين، مباراة السعودية واليابان، ويسعى الأخضر للفوز، وخطف بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا 2019؛ لاستعادة اللقب القاري الغائب عن خزائنه منذ عام 1996، فيما يأمل السامواري لمواصلة مشواره.

وقال مدرب اليابان خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الساموراي والسعودية الذي عُقد، اليوم الأحد: “البطولة وصلت إلى مرحلة مختلفة عن سابقتها، بعدما حققنا الفوز في مبارياتنا الثلاث في دور المجموعات”.

وتابع هاجيمي مورياسو تصريحاته قائلًا: “الجهاز الفني سيعمل على اختيار 11 لاعبًا بدقة من أجل عبور المنتخب السعودي، واضعًا نصب عينيه قوة المنافس وتجاربه في مثل هذه المباريات القوية”.

وأضاف: “طريق الوصول إلى ثمن النهائي لم يكن مفروشًا بالورود كما يتصور البعض، حيث خضنا مباريات صعبة، مع التأكيد أن مباراة السعودية أقوى من مواجهات دور المجموعات”.

وواصل مدرب منتخب اليابان تصريحاته قائلًا: “سنعمل على منع المنافس من أن يسجل هدف السبق مع وضع الخطة المناسبة لإغلاق مفاتيح لعب الأخضر، وهذا لا يعني أننا سنلجأ إلى الدفاع”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “ثقتي كبيرة في تحقيق نتيجة جيدة بعد المحصلة الإيجابية لنا في دور المجموعات بالفوز في المباريات الثلاث، كما أن خسارة السعودية في آخر مباريات المجموعة ستكون دافعًا قويًّا لهم غدًا الاثنين، من أجل عدم الخسارة خلال مباراتين متتاليتين”.