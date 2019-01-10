مدرب كرواتيا: حزنت لترك #الهلال .. وسعدت بدعم السعوديين في المونديال

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا الأول لكرة القدم، أنه كان سعيدًا للغاية بدعم الشعب السعودي له ولمنتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وتحدث زلاتكو داليتش لبرنامج “في المرمى” على قناة “العربية” قائلًا: أشعر بالفخر والاعتزاز بدعم السعوديين لي في كأس العالم، عرضت بعض الرسائل على لاعبي كرواتيا بعد مباراة الأرجنتين وقبل نصف نهائي ونهائي كأس العالم، أردت أن أحفزهم وقلت: لديكم مشجعون من مناطق مختلفة عليكم إسعادهم.

وأضاف زلاتكو: فهد المولد من الأفضل له أن يكون خلف المهاجمين، في السعودية يغيب المهاجم التقليدي ويحتاج المهاجمون الشباب إلى فرصة لتمثيل أنديتهم.

وتابع مدرب كرواتيا: تابعت السعودية أمام كوريا الشمالية، المنتخب السعودي لعب بشكل جدي واحترافي ويلعبون بتماسك وقوة، ربما يحتاج المنتخب إلى لاعب مهاجم طويل القامة.

وأكمل زلاتكو حديثه قائلًا: الهلال فريق ينافس على كل البطولات وأعلم أنه يبحث عن تحقيق بطولة آسيا وأنا أرغب في تحقيقها أيضًا، وأريد القول بأنني شعرت بخيبة أمل بعد مغادرة الهلال، وأشعر أنني مازلت قادراً على تقديم المزيد، ولدي مهمة أريد أن أكملها مجددًا.

وقال زلاتكو: نصحت مواطني سلافين بيليتش بضرورة التقرب من لاعبي الاتحاد ومن اللاعب السعودي بشكل عام وأن يتعامل معهم بود، ولا أعلم عن سبب تراجع الاتحاد لأنني لا أملك معلومات دقيقة عن النادي.

وأضاف مدرب كرواتيا: لا زلت أتابع الدوري السعودي، والاتحاد سيكون أفضل بعد فترة الانتقالات الشتوية وبيليتش سيتألق مع الاتحاد، وبالنسبة لي لم أتلق أي عروض رسمية للعمل في السعودية حتى الآن.

واختتم زلاتكو حديثه قائلًا: أنا مرتبط بعقد مع منتخب كرواتيا وكنت بعد المونديال قررت الاستقالة من تدريب منتخب بلادي، ولكن بعد الاستقبال المميز من شعب بلادي قررت الاستمرار، ولم يكن أحد يتوقع وصول كرواتيا إلى نهائي المونديال، تعاقدت فقط مع الاتحاد الكرواتي لكرة القدم لتدريب الفريق في مرحلة التصفيات.