مدرب ميلان: نُجهز مفاجأة لـ رونالدو وأثق في دعم الجماهير

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو، المدير الفني لنادي ميلان الإيطالي، تجهيزه لخطة خاصة من أجل إيقاف خطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس غدًا، خلال لقاء الفريقين في الدوري الإيطالي.

وتحدث جاتوزو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة قائلًا: سنوقف رونالدو غدًا بتكتيك خاص، وواثق أن الجماهير ستدعمنا بقوة لتحقيق لقب السوبر الإيطالي.

وكانت بعثة نادي ميلان وصلت أول أمس الأحد إلى مدينة جدة استعدادًا لمواجهة نادي يوفنتوس، حيث تُقام مباراة السوبر الإيطالي على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة غدًا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

ويذكر أن نادي ميلان كان وصيف نادي يوفنتوس في بطولة كأس إيطاليا بالموسم الماضي، حيث فاز يوفنتوس برباعية دون رد.

ويرغب ميلان في الفوز بلقب السوبر الإيطالي لتعويض النتائج السلبية، والتي حققها الروسونيري في بطولة الدوري الإيطالي بالفترة الأخيرة.