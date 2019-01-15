مدرب يوفنتوس: شعبيتنا كبيرة في السعودية وجدة مدينة جميلة

المواطن - محمد سمعه

قال المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي: إن فريقه جاهز لمواجهة نادي ميلان في مباراة السوبر الإيطالي غدًا الأربعاء.

وتحدث أليجري في المؤتمر الصحفي قبل انطلاق مباراة ميلان ويوفنتوس قائلًا: اليوفي لديه جماهير كثيرة وعاشقة في السعودية، نعلم أن المباراة ستكون صعبة، ولكننا جاهزون للفوز باللقب.

وأضاف أليجري: الأجواء في مدينة جدة جميلة، وبالفعل أنا متحمس وسعيد بالأجواء.

وستُقام مباراة ميلان ويوفنتوس غدًا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويسعى نادي يوفنتوس للتتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي الثامن في تاريخه غدًا في حال فاز على ميلان.

وكان نادي يوفنتوس أنهى تحضيراته لمواجهة نادي ميلان اليوم، حيث أقيمت تدريباته في مقر النادي الأهلي.