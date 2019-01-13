مدرسة أكاديمية العالم تحصد لقب أفضل تصميم داخلي

المواطن - عبدالملك آل سميح - الرياض

أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية فوز مدرسة أكاديمية العالم، بالجائزة الأولى لأفضل تصميم داخلي لفئة قطاع التعليم الأساسي” من مجلة التصميم الداخلي ‘Interior Design Magazine’ العالمية، وذلك بعد مشاركتها إلى جانب 2000 جهة منافسة.

الجدير بالذكر أنه تم ترشيحها ضمن 133 فئة مختلفة للتصميم الداخلي. وقد تسلمت المدينة الاقتصادية الجائزة خلال حفل خاص أقيم مؤخراً في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقد أعرب مازن تمار، الرئيس التنفيذي لقطاع تطوير الرعاية الصحية والتعليمية، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، عن فخره بالحصول على هذه الجائزة المميزة التي تتوج التعاون بين مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وشركة إنوكاد-Innocad حيث أبرزت الإبداع في التصميم الداخلي لمدرسة أكاديمية العالم، الذي يواكب أعلى المعايير العالمية المعتمدة في مجال التعليم، ويتناغم مع القيم والثقافة السعودية.

وأوضح قائلاً: “مدرسة أكاديمية العالم تعد مؤسسة تعليمية متميزة وهي أحد الروافد الرئيسية في المدينة الاقتصادية لتنمية وتطوير الكفاءات البشرية بما يتوافق مع الرؤية 2030. وتعد هذه الجائزة ترجمة لرؤية المدينة الرامية لتطوير قطاع التعليم وتنشئة أجيال وطنية قادرة على القيام بدورها التنموي.” مشيراً إلى أن التصميم الداخلي للمدرسة يساهم بشكل فاعلٍ في تعزيز الحس الإبداعي لدى هيئة التدريس، كذلك لدى الطلاب والطالبات، ويحفزهم على التعاون والتواصل لرفع مستوى الإنتاجية، ويعمل على صقل شخصياتهم خلال مرحلة إعدادهم ليصبحوا قادة الغد بتحفيز الابتكار والتميز في القطاعات التعليمية والفنية“.

وكانت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية قد أعلنت مؤخرا اكتمال أعمال المرحلة الثالثة من مدرسة “أكاديمية العالم” بقيمة 48 مليون ريال، وذلك ضمن خطوات المدرسة الطموحة لرفع الطاقة الاستيعابية إلى ٢٠٠٠ طالب وطالبة في بيئة تعليمية مميزة، وذلك على يد أحد أفضل المعماريين العالميين المهندس (مارتن ليسجاك) من المكتب الهندسي INNOCAD في النمسا.

الجدير بالذكر أن “مدرسة أكاديمية العالم“ تعد إحدى أهم الركائز الأساسية التي تعتمد عليها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في قطاع جودة الحياة، حيث توفر لطلابها تعليماً متقدماً بمعايير عالمية، ما يمكنها من تأهيل الجيل القادم للريادة من مرحلة الحضانة حتى المرحلة الثانوية، كما توفر كافّة المرافق التقنيّة الحديثة، بالإضافة إلى مجموعة من المعامل كمعمل التصميم والتكنولوجيا، روبوتات الليجو والطباعة ثلاثية الأبعاد. كما توفر الخدمات المساندة الأخرى كمركز الخدمات الطلابية، منطقة ريادة الأعمال والمهارات المهنية، فضلاً عن المرافق الرياضية المتنوعة الداخلية والخارجية والتي أصبحت مطلب المدارس الأخرى .