مدني الشمالية يباشر بلاغات الأمطار ويحذر المجازفين

المواطن - الشمالية

أكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد فهد بن الأسمر العنزي أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة تتابع مستجدات الحالة الجوية التي تأثرت بها عدد من مناطق المملكة ومنها منطقة الحدود الشمالية والتي نتج عنها هطول أمطار على مدينة عرعر والمحافظات .

وأضاف أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ ورفع الجاهزية من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ مهام وتدابير الدفاع المدني بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

وأوضح العنزي لـ ” المواطن ” أن الدفاع المدني بالمنطقة تلقى عددا من البلاغات وتم التعامل معها وفق متطلبات الموقف وأهاب العنزي بالمواطنين والمقيمين بالابتعاد عن مواقع الخطر أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري السيول والأودية واتباع إرشادات السلامة وعدم المجازفة بالأرواح وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني (هنا) ومواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات.