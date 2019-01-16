مدني تبوك يوجه نصائح للجميع لتفادي أخطار التقلبات الجوية

المواطن - تبوك

حذرت مديرية الدفاع المدني، من التقلبات الجوية التي قد تشهدها المنطقة خلال الساعات المقبلة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك، الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، أنه بناءً على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن المتغيرات الجوية التي تشهدها المنطقة من استمرار الرياح السطحية المثيرة للأتربة، وكذلك عن احتمالية تساقط خفيف للثلوج مع وجود انخفاض ملموس في درجات الحرارة حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى ثلاث درجات تحت الصفر المئوي يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وأضاف: يؤكد الدفاع المدني للجميع أن الفرق الميدانية تتابع هذه المتغيرات الجوية وهي على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ- لا قدر الله- وقد أعدت خطة شاملة للطوارئ استعدادًا لمواجهة المخاطر المحتملة أثناء تساقط الثلوج على بعض المراكز المتوقعة، وخاصة في المناطق المرتفعة (جبل اللوز- والظهر- علقان).

وناشد الشمري المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر للمحافظة على سلامتهم وعدم عبور الأودية والشعاب في حالة هطول الأمطار والابتعاد عن قنوات المياه الطبيعية والأودية أثناء وبعد تساقط الثلوج؛ إذ إنه بعد ذوبان الجليد من أعالي الجبال تشكل خطرًا على القاطنين في أسفل الجبال، كما يجب توخي الحذر في ظل وجود انخفاض في درجات الحرارة في التعامل مع أجهزة التدفئة المختلفة التي تعتمد على الكهرباء بالتأكد من تلك الأجهزة ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس وكذلك التوصيلات الكهربائية وتوافقها مع تلك الأجهزة.

ونوه في ختام تصريحه على أهمية توفير التهوية المناسبة لمواد التدفئة من الحطب والكيروسين عند استخدامها، والحرص على عدم اقتراب الأطفال منها في المنزل، لافتًا النظر إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل أكثر من خلال متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.