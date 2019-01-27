مدني ضباء ينقذ 3 أشخاص بعد احتجازهم في وادي المويلح

المواطن - ضباء

أنقذ الدفاع المدني في ضباء، اليوم الأحد، 3 أشخاص بعد احتجازهم في وادي المويلح غرب المحافظة.

وأوضح الدفاع المدني أن الحالة الصحية للأشخاص الثلاثة جيدة.

وقبل قليل، أكد الدفاع المدني أن هناك 11 منطقة ستشهد خلال الأيام المقبلة حالة مطرية.

وقال المدني: إن مناطق “الرياض، ومكة المكرمة، والحدود الشمالية، وحائل، وتبوك، والقصيم، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، وعسير، وجازان، والجوف“ ستشهد الأيام القادمة حالة مطرية، داعيةً المواطنين والمقيمين بعدم المخاطرة بأنفسهم وأسرهم بعبور الأودية أو التنزه بالمناطق الخطرة.