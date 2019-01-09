مدير الأمن العام لـ مدراء المرور: عليكم بالعمل الجاد للحد من الحوادث وتلافي نتائجها

المواطن - الرياض

التقى مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي صباح اليوم ، مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي في نادي ضباط قوى الأمن الداخلي بحضور مدراء الإدارات العامة للمرور الذين يجتمعون في ملتقى مدراء إدارات المرور بالمملكة.

وفي بداية اللقاء نقل معاليه تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية – حفظه الله – لكافة المجتمعين، وتطلعات سموه – حفظه الله – بأن تكون مخرجات هذا الاجتماع متناسبة مع طموح القيادة الرشيدة، وملبية لطموح المواطن والمقيم المستخدم للطريق في كافة مناطق المملكة.

وشدد على أهمية التعامل الأمثل والعمل الجاد للحد من الحوادث المرورية لما يترتب عنها من نتائج وخيمة على المجتمع، مؤكدًا في الوقت نفسه لكافة المجتمعين أهمية استشعار أن ما يقومون به من أدوار تحقق متطلبات دينية وإنسانية ووطنية واجتماعية وأن يكون مظهر رجل المن بالمظهر اللائق من جميع النواحي من أفراد ومركبات ، وأهمية تواجد واستخدام الدرجات النارية وخاصة في المواقع المزدحمة، وذلك لسرعة الانتقال، وفك الاختناقات المرورية بشكل سريع.

كما أكد على أهمية دراسة الحوادث المرورية ومعرفة أسبابها ودراستها والعمل على معالجتها في شقها الميداني عبر ما يقوم به رجال المرور من أدوار وعبر رفع مستوى أدائهم بكفاءة عالية، دون إغفال الشق التوعوي عبر إيصال رسائل تحذيرية وتثقيفية لكافة مستخدمي الطرق والاستفادة من كافة مؤسسات المجتمع تحقيقاً للتكامل بين الأمن وعناصر المجتمع المختلفة، مشدداً على ضرورة تفاعل المجتمع بكافة أطيافه لمواجهة مشكلة الحوادث المرورية التي تشكل قلقاً لأي مجتمع، مؤكداً في ذات الوقت أن المجتمع السعودي قادر على التغلب على مشاكل الحوادث المرورية باتباعه لإرشادات وأسس القيادة السليمة أثناء استخدام الطرق .

وقال معاليه في ختام كلمته التي وجهها لكافة المجتمعين إن الحرص الكبير والدعم غير المحدود من قبل حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- وسمو ولي عهده الأمين – حفظه الله – لجهاز الأمن العام يوجب علينا جميعاً العمل بكل قوة لخدمة الجميع ، فلسنا معذورين عن أي قصور ، مطالبا رجال المرور ببذل أقصى الجهد من أجل خدمة جهاز المرور بما يوفر الأمن المروري للمواطن والمقيم على أرض وطننا الغالي .