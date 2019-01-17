مدير الأمن العام يبحث تعزيز العمل المشترك مع مجلس وزراء الداخلية العرب

المواطن - الرياض

استقبل معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، اليوم الخميس، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، مهنئناً معاليه بمناسبة صدور أمر خادم الحرمين الشريفين – وفقه الله – بتعيينه مديراً للأمن العام.

وفى بداية اللقاء، رحب مدير الأمن العام بالضيف معربا عن سعادته بهذه الزيارة ومشيداً بالتطورات التي يشهدها مجلس وزراء الداخلية العرب في شتى المجالات في ظل الدعم اللا محدود الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب حفظه الله.

كما ثمن حجم التفاعل والتطور الذي يبذله المجلس لتوطيد عرى التعاون الأمني بين دول المجلس واستلهام التوجيهات الرشيدة لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب لما فيه أمان الأوطان واستقرارها، مشيداً في ذات الوقت بالدعم الذي تحظى به القطاعات الأمنية بالمملكة من لدن القيادة الحكيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله – الأمر الذي ساهم في الفوز بثقة المجتمع السعودي بكافة أطيافه، وإعجاب كل من يعيش على هذا الثراء الطاهر بما تقدمه الأجهزة الأمنية لتوفير الأمن.