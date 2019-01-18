مدير الطفولة المبكرة: نسعى لردم الفجوة الكبيرة بين تعليمي البنين والبنات

المواطن - الرياض

قالت مدير عام الطفولة المبكرة في وزارة التعليم، ندى السماعيل: إن إسناد تدريس الصفوف الأولية للمعلمات مطبق منذ 44 عامًا، وأنه مفعل حاليًّا في 184 مدرسة أهلية حول المملكة، موضحةً أن من أهم أسباب تطبيق الإسناد للمعلمات في المدارس الحكومية ردم الفجوة بين تعليمي البنين والبنات، مع تأمين انتقال ودمج نفسي وتربوي وتعليمي سريع وسهل وتلقائي للطالب.

وتابعت السماعيل في حوارها إلى قناة “عين” التابعة لوزارة التعليم، أن إسناد تدريس الصفوف الأولية للمعلمات في إدارات التعليم مطبق في تعليم الرياض منذ 44 عامًا، وفي تعليم جدة منذ 21 عامًا، وفي تعليم الشرقية منذ 15 عامًا، أما في تعليم حائل فمطبق منذ 12 عامًا.

وحول سر اختيار تعليم منطقة تبوك لإطلاق أول مدرسة حكومية في مرحلة الطفولة المبكرة في الروضة الـ14، أكدت أنها كانت هي المبادرة بعد أن وجدوا المكان المخصص وأخذوا موافقات أولياء الأمور.

ولفتت إلى أن الاختبارات الدولية بينت وجود فجوة كبيرة في المملكة بين تعليمي البنين والبنات، والوزارة تسعى لردم تلك الفجوة، إضافة إلى معالجة نفور طلاب الروضة من الأجواء المدرسية الرسمية عند التحاقهم بالصف الأول الابتدائي.