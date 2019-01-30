مدير شرطة حقل يقلد النقيب المحمادي رتبته الجديدة

المواطن - عبدالرحمن المحمادي

قلد مدير شرطة محافظة حقل، العقيد أحمد بن عبدالله الربيلي، في مكتبه اليوم، النقيب نواف بن أحمد المحمادي رتبته الجديدة، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته. متمنيًا له مزيدًا من التوفيق والنجاح.

من جهته عبّر النقيب المحمادي عن فخره واعتزازه بالثقة الغالية، سائلًا المولى عز وجل أن تكون الترقية حافزًا له على تقديم مزيدٍ من العطاء.

صحيفة “المواطن” تبارك للنقيب المحمادي الترقية، وتتمنى له مزيدًا من النجاحات في حياته العملية.