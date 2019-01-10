مدير Asbu : الاحتكار الإعلامي حرم الجماهير العربية من حقها الشرعي

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_الرياض

ثمن المهندس عبدالرحيم سليمان، مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية – Asbu -، الدور الكبير للمملكة العربية السعودية في دعم الاتحاد ومساعدته لتجاوز التحديات والمعوقات التي يواجهها الاتحاد، والتي من أهمها الموارد المالية.

وقال “ساعدت السعودية بدعمها ومشاركتها وكوادرها البشرية، الاتحاد على استمرار نشاطه، وقريباً سيحتفل الاتحاد بمرور 50 عاماً على إقامته”.

جاء ذلك في اللقاء الذي نظمته جمعية “إعلاميون” بعنوان “اتحاد إذاعات الدول العربية في عامه الخمسين.. وماذا بعد؟” بمناسبة اختيار الرياض عاصمة الإعلام العربي؛ وذلك على مسرح مدارس المتقدمة الأهلية بحي العقيق في الرياض.

وفي بداية اللقاء، تحدث عبد لله الشهري عضو مجلس إدارة “إعلاميون” عن مدى استحقاق الرياض لكونها عاصمة للإعلام العربي لهذا العام، ومن ثم قدم سعادة المهندس عبدالرحيم سليمان مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية، ومدير اللقاء الأستاذ إبراهيم الصقعوب المستشار الإعلامي وعضو جمعية “إعلاميون”، للحديث عن إذاعات الدول العربية في عامه الخمسين.

وحضر اللقاء عدد من القيادات الإعلامية ومنسوبي هيئة الإذاعة والتلفزيون، وجمعٌ من الإعلاميين ومنسوبي المدارس المتقدمة.

وأشاد المهندس عبدالرحيم سليمان مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية، بالتجربة الاجتماعية الفريدة لجمعية “إعلاميون”، قائلاً: “إعلاميون” تجربة اجتماعية فريدة على مستوى العالم العربي حيث لم يسبق لي معرفة جمعيات أهلية مشابهة، ونبارك للقائمين عليها وأعضائها حصولهم على الترخيص الرسمي، كما يسعدنا الشراكة معهم لما يخدم الإعلام السعودي بشكل خاص والإعلام العربي بوجه عام.

وكشف مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية، أن الاتحاد بدأ يعتمد على مصادر التمويل الذاتي ما خفف من اعتماده على الهيئات الأعضاء.

وبين عبدالرحيم، أن اتحاد إذاعات الدول العربية رغم التحديات إلا أنه يحتل المرتبة الثانية للاتحادات في العالم.

وأكد أن تغطيتهم للمناسبات الرياضة كانت متواصلة في القرن الماضي ولكن مع انطلاق الألفية الجديدة أصبحت هناك مضاربة في الرياضة بسبب المبالغ الطائلة، وأبان: ورغم ذلك حاولنا الحصول على بعض البطولات المهمة من أمثال الألعاب الأولمبية وغيرها من الألعاب ولم يتم ذلك لارتفاع أسعارها بشكل كبير جداً، ومن حق الجماهير العربية متابعة البطولات العالمية الرياضية، ونحن ضد الاحتكار الذي يحرمها حقها الشرعي.

وتطرق مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية لأهمية الإعلام الجديد وإيصاله للمعلومات والأخبار للجماهير.

من جهته، تحدث عبدالعزيز العيد نائب رئيس جمعية “إعلاميون” المتحدث الرسمي للجمعية، عن استعداد “إعلاميون” للتعاون مع الاتحاد كشريك استراتيجي يحقق النجاح للجانبين.