مراحل مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج .. تبدأ بالتسجيل وتنتهي بالعطاء

المواطن - الرياض

أوضح برنامج سند محمد بن سلمان، مراحل مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج، مشيرًا إلى أنه بعد التقديم على المبادرة ستتم مراجعة ومطابقة بيانات المتقدمين وإشعار مستحقي العطاء لكل دفعة.

وأضاف البرنامج أن المراحل تبدأ بإنشاء حساب جديد في سند محمد بن سلمان للزواج، ثم اجتياز دورة الوعي المالي، وبعدها استكمال تسجيل البيانات الشخصية، ثم رابعًا التحقق من الأهلية.

وبعد ذلك يتم ظهور النتائج ودعوة المؤهلين لاستكمال بياناتهم، وأخيرًا صرف العطاء.

ويهدف برنامج سند محمد بن سلمان، الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى تلمس احتياجات فئات متنوعة من المجتمع لتحقيق الحياة الكريمة والاستقرار.

ويقدم البرنامج مبادرات تنموية واجتماعية توفر المساندة من خلال الدعم المادي والمعرفي في إطار عملي واضح وآليات محددة عبر منصة تقنية تشمل جميع خدمات البرنامج وتكفل الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة.

ويقوم البرنامج على فكرة توحيد جهود العمل غير الربحي المختص بالمساندة المادية للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا لإيجاد نوع من التوازن بين فئاته، من خلال مبادرات فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر وتضع في الوقت نفسه التحولات الاقتصادية والطموحات المستقبلية بعين الاعتبار حتى تصنع أثرًا مستدامًا وأقوى في الرسالة.

ونشر البرنامج تفاصيل مبادرة “سند للزواج” والتي تعتبر إحدى مبادرات البرنامج الذي جاء انطلاقًا من سعي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- في تنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات وامتدادًا لها، وتحقيقًا للغايات التي يسعون إليها في مجالات الحياة المختلفة والتي تعزز الحياة الكريمة والاستقرار.