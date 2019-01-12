مربط الكماة بطلًا للقدرة والتحمل فئة الشباب والناشئين

المواطن - فهد القحطاني - القصيم

حقق فريق الخيالة “مربط الكماة” لمالكه أبناء الراحل سعد بن محيي آل كماة، من محافظة أحد رفيدة، المركز الأول في سباق كأس الشباب والناشئين للقدرة والتحمل، والذي نظمه الاتحاد السعودي للفروسية، بمشاركة أكثر من 250 فارسًا من مختلف مناطق المملكة، ودول منها الكويت والأردن على ميادين قرية البدائع الدولية لألعاب الفروسية بالقصيم.

وبلغت مسافة السباق 100 كيلو متر مقسمة على أربع مراحل بواقع 30 كم للمرحلة الأولى والثانية و20 كم للمرحلة الثالثة والرابعة، فيما حظي السباق التأهيلي بالعدد الأكبر من المشاركين لكسب التأهل للمشاركة في الحدث العالمي المرتقب على كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ويشارك فيه أبرز فرسان العالم للقدرة من الإمارات والبحرين وفرنسا والكويت وعمان، ورصدت له جوائز مالية ضخمة بلغت 8 مليون ريال، وتعد أعلى جوائز في العالم في سباقات فئة النجمتين لرياضة القدرة.