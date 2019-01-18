مركز إسعاف محافظة الدائر بجازان ينتقل لمقره الجديد

المواطن - جازان

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان وقّع مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عمر السيد مساء الأربعاء اتفاقية منفعة مع مالك مبنى مركز إسعاف محافظة الدائر المواطن مفرح مسعود المالكي.

وقد حضر توقيع الاتفاقية محافظ محافظة الدائر نايف بن ناصر بن لبدة وعدد كبير من مدراء الإدارات ومشايخ وأعيان المحافظة.

الجدير بالذكر أن مركز محافظة الدائر يباشر البلاغات التي ترده من المحافظة من مركز إسعاف عيبان وانتقال المركز مع طاقمه الطبي والإسعافي سوف يسهم بشكل كبير في الوصول إلى الحالات التي يتم الإبلاغ عنها في المحافظة وما جاورها بسرعة متناهية لتقديم الخدمة الإسعافية لأبناء المحافظة.

ويأتي هذا التدشين للمقر الجديد بدعم من أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد وبمتابعة من معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم لإيصال الخدمة الإسعافية لكل مواطن في أي محافظة من محافظات المنطقة .