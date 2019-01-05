مركز المبادرات النوعية بالتعليم يقدم نماذج لمبادراته ويرحب بالأفكار البناءة

المواطن - الرياض

يقدم مركز المبادرات النوعية في جناح وزارة التعليم المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 33) نماذج للمبادرات التي أطلقها المركز، ونشاطات تتماشى مع دوره الذي أنشئ من أجله.

ويستعرض المركز كبرى مبادراته، لفتح آفاق مستقبلية للواقع التعليمي والتربوي، وفرص لتقديم تعليم نوعي، ومنها مبادرة المدارس المستقلة وباحث المستقبل ومكتب وفاء لرعاية أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين، ومبادرة مركز الدعم التعليمي والفني للإدارات التعليمية في الحد الجنوبي.

ويهدف مركز المبادرات النوعية من المشاركة في “الجنادرية 33” لبناء صورة إيجابية عن الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم من خلاله، والتعريف بأنشطته ودوره في خدمة الطلاب والطالبات، وكذلك دعوة أصحاب الفكر البناء والمشروع الناجح في تقديم المقترحات والأفكار لاحتضانها ورعايتها والاستفادة منها.

ومركز المبادرات النوعية في وزارة التعليم جعل من أهم أهدافه تبني المبادرات ذات الطابع النوعي والأثر المستدام ومن ثم رعايتها وتقويمها وتطبيقها، من خلال العمل على دراسة الأفكار والمقترحات البناءة من الميدان بما يسهم في تطوير العملية التعليمية.