مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع الكسوة الشتوية على 5203 سوريين في إربد

ارشيفية

المواطن - واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين في محافظة إربد شمال الأردن، حيث بلغ عدد المستفيدين 5,203 مستفيدين بواقع 858 أسرة.

واشتملت المساعدات المقدمة على الاحتياجات الشتوية الأساسية لأسر اللاجئين كالبطانيات والسترات والكنزات والأطقم الشتوية والشالات النسوية وبطانيات الأطفال.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة ومن خلال برامجه الإغاثية المتعددة يسعى إلى تأمين المتطلبات المعيشية للاجئين السورين بأفضل المواصفات ليشمل اللاجئين في الداخل السوري والدول المجاورة لها.