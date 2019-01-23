مركز الملك فيصل يعقد حفله السنوي بحضور تركي الفيصل

المواطن - الرياض

بحضور الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أُقيم يوم أمس الثلاثاء، الحفل السنوي للمركز، الذي تضمن استعراضًا لإنجازات العام الماضي، وخطط العام الجديد، إضافة إلى تكريم الموظفين المتميزين.

وعبّر الأمير تركي الفيصل في كلمته خلال الحفل عن سعادته وشكره لجميع العاملين بالمركز، مهنئًا الموظفين المكرمين، وكذلك جميع منسوبي المركز، بهذه الإنجازات والجهود المقدمة خلال الفترة الماضية.

وحضر الحفل الأمين العامد وسعود السرحان، ومدير إدارة البحوث الأمير عبدالله بن خالد آل سعود، ومساعد الأمين العام تركي الشويعر، ومديرو الإدارات، وجميع منسوبي المركز.

وخلال الحفل استعرضت كل إدارة من إدارات المركز حصيلة إنجازاتها في العام الماضي، إضافة إلى خطط العمل لديها خلال العام المقبل.