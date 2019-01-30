مروان دا كوستا: #الاتحاد يحتاج لهذين الأمرين للعودة

المواطن - محمد سمعة

تحدث المدافع المغربي مروان دا كوستا مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عن أداء ناديه أمام الشباب وذلك خلال لقاء الفريقين بالأمس في الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمحترفين.

وعلّق مروان دا كوستا قائلًا: الاتحاد لم يكن سيئًا أمام نادي الشباب، وواجهنا سوء حظ، حاولنا كثيرًا تسجيل الأهداف، لكننا لم نُوفق والقادم سيكون أفضل.

وأضاف دا كوستا: الاتحاد يحتاج إلى التأقلم والحظ الجيد له في المباريات المقبلة من أجل العودة وتحقيق مركز مطمئن في بطولة الدوري، يجب أن نستمر في عملنا ولا نفكر فيما مضى.

وأكمل مدافع الاتحاد حديثه قائلًا: أتمنى من الجمهور الاتحادي الاستمرار في دعم وتشجيع الفريق وذلك من أجل تحقيق الانتصارات خلال الجولة المقبلة.

وكان نادي الاتحاد تعادل سلبًا مع فريق الشباب في مباراة أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

ويحتل الاتحاد حاليًا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط.