مروان دا كوستا : شكرًا على إعطائي فرصة تمثيل #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

وجه المغربي مروان دا كوستا رسالة إلى جماهير الاتحاد، بعد انضمامه رسميًّا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر حساب العميد الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو للاعب المغربي، وقال: “أنا مروان دا كوستا لاعب نادي الاتحاد الجديد.. أود أن أشكر الجميع.. الرئيس والمدرب والطاقم الفني والجماهير، على إعطائي فرصة تمثيل الاتحاد”.

وأعلن نادي الاتحاد، اليوم السبت، عن تعاقده مع المدافع المغربي مروان دا كوستا لمدة موسمين ونصف، وذلك بعد اجتيازه الفحص الطبي الذي خضع له في مدينة دبي الإماراتية.

وأعربت جماهير نادي الاتحاد عن سعادتها بصفقة المغربي مروان دا كوستا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، خاصة أن العميد يُعاني دفاعيًّا هذا الموسم، بعدما استقبل 32 هدفًا خلال منافسات الدور الأول من الدوري.

وتُعد صفقة المغربي مروان دا كوستا هي الرابعة لنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث أعلن ضم كل من الإيفواري سيكو سانوغو، حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي، ونجم نادي الفتح، عبدالله العمار.

🎥 كلمة اللاعب مروان دا كوستا بعد الانضمام إلى الاتحاد#شتويه_العميد pic.twitter.com/Pj3330uLGR — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 5, 2019