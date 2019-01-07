مروة سالم تثير الجدل بضحالة معلوماتها الكروية

المواطن - الرياض

أثارت الإعلامية والمغنية مروة سالم حالة من الجدل بعدما أطلت في برنامج طارق شو على قناة روتانا، وتحدثت عن معلوماتها الكروية والرياضية، وذلك ردًا على ما قالته من ترشحها لرئاسة نادي الاتحاد.

واستغل مقدم البرنامج طارق الحربي هذه الفرصة ليوجه عدة أسئلة كروية إلى ضيفته مروة سالم التي بدا أنها لا تعي الكثير من الأمور عن ناديها المفضل.

وقالت مروة سالم إنها تشجع نادي الاتحاد منذ الصغر لكنها أخفقت في الرد على أسئلة المذيع رغم سهولتها حيث سألها عن الفرق بين ضربة التماس والركنية وكذلك عن أسماء بعض لاعبي نادي الاتحاد.

وتحدثت مروة سالم عن آخر أعمالها الفنية ” تحت السدرة ” التي أطلقتها للجمهور مؤخرًا .

وعبرت مروة سالم عن سعادتها بما حققته أغنية تحت السدرة والتي حصدت من خلالها شهرة كبيرة، قائلة إنها حققت 17 مليون مشاهدة، وسعدت كثيراً عندما وصلت إلى 10 ملايين مشاهدة، لافتة إلى أنها أغنية فولكلورية غنتها عدد من الفرق الشعبية من قبل ولم يسبق أن غنتها فنانة.

وقالت مروة سالم إنها عملت كمقدمة برامج وكممثلة ومطربة، ولا ترى أي تعارض بينها، موضحة أنها عندما عملت في التمثيل جسدت دور فتاة تدعى “قنديلة”، وكان كل من يراها في الشارع يناديها بهذا الاسم.

أما عن خطواتها المقبلة، فقالت مروة سالم إنها تستعد لإطلاق أغنية جديدة، وبالتحديد أغنية رومانسية، ولكنها ستعود بعدها لغناء الأغاني الفولكلورية، لأنها مؤمنة أن الفولكلور ممتلئ بالكنوز التي يمكن تقديمها.

يذكر أن مروة سالم عملت سابقًا مذيعة في إذاعة مكس إف إم عام 2013.