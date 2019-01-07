مريض بالإيدز باكيًا: الجميع هجرني بسبب المرض وفُصلت من وظيفتي!

المواطن - الرياض

كشف مصاب بمرض الإيدز أنه فُصل من وظيفته بسبب المرض، ولا يستطيع الحصول على وظيفة بسبب التحليل.

وأوضح المريض عبدالله الذي رفض الكشف عن هويته، في حواره ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن هذا يأتي رغم أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر بعدم وجود هذه التحليل إلا في الوظائف العسكرية والصحية فقط!

وتابع عبدالله باكيًا: “وصلت إلى الموت وكنت أخنق نفسي وأقول: أموت الآن ولا أموت من عذاب المرض”.

وأضاف: “أكثر شخص وقف معي بعد الإصابة هو زوجتي، ولو أكلم أخوي أني مصاب يهجرني بسبب جهل المجتمع”.

وأردف محدثًا مقدم البرنامج: “مستعد أطلع بوجهي، لكن تضمن لي حياتي؟ أنا شخص مكفّر ومنبوذ في المجتمع، وفي نظر كل الناس إنسان غير سوي!”.