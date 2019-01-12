مسؤول أمريكي: لن نمنح أي إعفاءات أخرى من العقوبات على نفط إيران

مسؤول أمريكي: لن نمنح أي إعفاءات أخرى من العقوبات على نفط إيران

2019/01/12
الساعة 1:20 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
2085
0
طباعة
المواطن - متابعة

قال برايان هوك، ممثل الولايات المتحدة الخاص لإيران، اليوم، إن واشنطن لا تنظر في أمر منح أي إعفاءات أخرى فيما يتعلق بقطاع النفط الإيراني، بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.

وأضاف هوك، في مؤتمر صحفي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أن سبب الإعفاءات التي منحت من قبل هو منع ارتفاع أسعار النفط. وأحجم هوك عن الإفصاح عما تعتزم واشنطن فعله عندما تنتهي مدة الإعفاءات الحالية بنهاية مايو المقبل.

ومنحت واشنطن إعفاءات من العقوبات إلى ثماني دول من المشترين الرئيسيين للنفط الإيراني من بينها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية بعد أن أعادت فرض العقوبات على قطاع النفط في نوفمبر الماضي.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم