مسؤول أمريكي: مقتل 4 جنود وإصابة 3 في انفجار منبج

المواطن - متابعة

أعلنت الولايات المتحدة مقتل 4 من جنودها في انفجار منبج الذي وقع اليوم بالقرب من وحدات تابعة للتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في منبج السورية.

ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن أربعة جنود أمريكيين قتلوا وأصيب ثلاثة بجروح يوم الأربعاء في انفجار بمدينة منبج السورية.

وقالت مصادر ميدانية إن انفجارا وقع بالقرب من دورية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في المدينة الواقعة بشمال سوريا اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل عدة جنود بينهم أمريكيون.

وأفادت المصادر بأن التفجير وقع أمام مطعم “قصر الأمراء” في سوق منبج وأسفر عن مقتل 10 أشخاص.

من جانبه، أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن هذه العملية التي قال إنها استهدفت دورية أمريكية في المدينة.

وأكد ما يسمى المجلس العسكري في منبج أن الانفجار وقع بجوار دورية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة كانت تتجول في المدينة.