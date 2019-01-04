مسؤول أميركي: لا توجد خطط لتسهيل إرسال قوات عربية إلى سوريا

المواطن - متابعة

أكد مسؤول أميركي أن واشنطن لا تنوي الحفاظ على تواجد عسكري في سوريا للأبد.

وكشف المسؤول أنه لا توجد خطط حالية لتسهيل إرسال قوات عربية إلى سوريا، موضحًا أن جولة وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، سيشدد خلالها على دعم الحلفاء والتعاون في الحرب على الإرهاب.

وأضاف المسؤول أن بومبيو سيؤكد خلال جولته على أن أميركا لن تترك الشرق الأوسط.

ويجري وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، جولة في منطقة الشرق الأوسط، تشمل المملكة والإمارات ومصر والأردن والبحرين والكويت.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان: إن الجولة تبدأ يوم 8 يناير الجاري بزيارة الأردن، وتنتهي يوم 15 من الشهر ذاته، بزيارة الكويت.

وتعد هذه الجولة هي الأولى لبومبيو منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.