مسؤول بالصحة يتفقد المرافق وأعمال الصيانة بالمنشآت التابعة في حفرالباطن

المواطن - حفرالباطن

تفقد الوكيل المساعد للخدمات المساندة بوزارة الصحة المهندس عبدالعزيز صالح السلوم اليوم، عددًا من المرافق الصحية وأعمال الصيانة بالمنشآت الصحية بحفرالباطن حيث اطلع على احتياجات السلامة وتطوير بيئة العمل فيها.

وشملت الزيارة التي رافقه من خلالها مدير الشؤون الصحية بحفرالباطن ناصر الصافي زيارة مركز صحي شرق الباطن بعد تجهيزه وتشغيله على مدار الساعة، كما تفقد مستشفى الولادة والأطفال والاطلاع على آخر المشاريع التي تم تدشينها مؤخرًا.

ثم تفقد الوكيل أيضًا مستشفى الملك خالد والاطلاع على مشاريع المستشفى التطويرية التي تضمنت تطوير بيئة العمل، ثم اختتم الزيارة بمستشفى حفرالباطن المركزي.

وتأتي الزيارة ضمن الزيارات التفقدية للمشاريع التطويرية وأعمال الصيانة وذلك بتعزيز تلك الجهود لخدمة المريض.