مساء اليوم.. التحالف يعلن تفاصيل عملية صنعاء بمؤتمر صحفي

المواطن- الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أنه سيعقد مساء اليوم الأحد، مؤتمراً صحفياً للكشف عن تفاصيل عملية صنعاء، والتي تم خلالها استهداف عدة مواقع لطائرات مسيرة للحوثي في العاصمة.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، صرح في وقت سابق أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت مساء السبت عند الساعة (2245) عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعه لقدرات الطائرات بدون طيار في (7) مرافق عسكرية مساندة تقع في أماكن متفرقة بصنعاء.

وأوضح العقيد المالكي أن عملية الاستهداف جاءت بعد عملية استخبارية دقيقة ومنذ وقت طويل، شملت رصد ومراقبة نشاطات الميليشيا الحوثية وتحركات عناصرها الإرهابية بهذه الشبكة لمعرفة وربط مكونات النظام وبنيته التحتية عملياتياً، لوجستياً وكذلك منظومة الاتصالات وأماكن تواجد الخبراء الأجانب.

وبيّن العقيد المالكي أن الأهداف المدمرة شملت أماكن التخزين للطائرات بدون طيار، ورش التصنيع وقطع الغيار، ورش التركيب والتفخيخ، أماكن الفحص وتجهيز منصات عربات الإطلاق وكذلك مرافق التدريب لتنفيذ العمليات الإرهابية.

وأكد العقيد المالكي أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية.