مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة تصل 6600 يمني في الضالع

المواطن - واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 1,100 سلة غذائية تزن 81 طنًا و400 كيلو غرام للنازحين والمتضررين في منطقة مريس بمديرية قعطبة في محافظة الضالع، يستفيد منها 6,600 فرد، من إجمالي المخصص لعدة محافظات يمنية والبالغ 170,102 سلة غذائية.

ويأتي هذا المشروع في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في محافظاته كافة دون تمييز.

كما واصل فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وعدد من متطوعي المركز أمس توزيع 1,332 بطانية و 666 سلة غذائية تزن 49 طنًا و284 كيلو غراما للأسر السورية اللاجئة في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية.

وتشارك فرق المركز التطوعية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030م, التي تسعى إلى الاهتمام بالعمل التطوعي في ميدان العمل الإنساني.