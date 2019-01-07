مسام يطهر طريق مأرب – الجوف من ألغام الحوثيين

المواطن - واس

تمكن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوم أمس من خلال مشروعه “مسام” من تطهير الطريق الرئيسي بين محافظتي مأرب والجوف، حيث تم تأمين الطريق بعد تطهيره من الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية وأودت بأرواح الكثير من أبناء الشعب اليمني.

وأوضح المركز أنه يربط طريق مأرب – الجوف بين عدد من مديريات الجوف بمحافظة مأرب البوابة الرئيسية لليمن، ويبلغ طوله 5 كيلو مترات.

وبين أن الطريق مغلقاً منذ أربع سنوات بسبب الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية وتوقف استخدامه منذ هجوم الحوثيين على مديرتي مجزر والصفراء في مايو 2014م، قبل أن يتم مسحه وتطيره من قبل الفريق الميداني لمشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” لنزع الألغام في اليمن.

وأبدى المواطنون اليمنيون عن سعادتهم وشكرهم لمركز الملك سلمان للإغاثة لتأمين الطريق من شبح الألغام وتجهيزه للعبور.