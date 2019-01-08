مسام ينتزع 31,635 لغمًا حوثيًا خلال 6 أشهر

المواطن - واس

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لنزع الألغام المزروعة في اليمن خلال النصف الثاني من عام 2018م، من انتزاع 702 لغمًا مضادًا للأفراد و 18,895 لغمًا مضادًا للآليات و 811 عبوة ناسفة و 11,145 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 31,635 لغمًا.

يذكر أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع أكثر من 31 ألف لغم زرعتها مليشيا الحوثي المارقة، في الأراضي والمدارس والبيوت في اليم، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عددًا كبيرًا من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.