مستخدمو تويتر يفسرون انقطاع خدمات واتساب عن مليار مستخدم حول العالم

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

كشف عدد من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري واتساب على مستوى العالم، عن عطل ضخم في المنصة الإلكترونية الشهيرة؛ ما أثر على حوالي مليار مستخدم من دول مختلفة.

وحسب شبكة “NDTV” الهندية، فإن مستخدمي تويتر لجأوا إلى موقع التواصل الاجتماعي للإبلاغ عن عطل ضخم في واتساب، مؤكدين أنه استمر حتى بعد إلغاء تثبيت التطبيق وإعادته من جديد على ذاكرة تخزين الهاتف.

وأوضح أحد مستخدمي تويتر أن تطبيق واتساب انهار في ساعات متأخرة من أمس الثلاثاء، إلا أن ذلك أثر على شريحة من المستخدمين وليس الكل، مؤكدًا أن الذين انقطعت عنهم خدمات واتساب وصلت أعدادهم إلى مليار شخص تقريبًا.

وأشارت التقارير إلى أن ما يقرب من مليار شخص من أصل 1.5 مليار مستخدم لواتساب عبر هواتف “أندرويد” وأيفون، لم يتمكنوا من تسجيل الدخول إلى تطبيقهم يوم الثلاثاء، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء “ANI”.

ومن جانبها، لم تصدر الشركة أي تعليق فيما يتصل بانقطاع خدماتها على هذه الشريحة الكبيرة من المستخدمين في جميع أنحاء العالم خلال الساعات القليلة الماضية.

ويأتي الانقطاع بعد ساعات قليلة من إعلان واتساب أنه سيحد من عدد الأشخاص المتورطين في هجمات إلكترونية بجميع أنحاء العالم، وهي سياسة كانت موجودة بالفعل في الهند، حيث تهدف هذه الخطوة إلى الحد من الخدع والإشاعات التي تؤدي إلى العنف.