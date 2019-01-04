مستشار ترامب : سنقف ضد إيران وداعش رغم الانسحاب من سوريا

المواطن - متابعة

جدد جون بولتون، مستشار شؤون الأمن القومي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقوف بلاده مع حلفائها ضد داعش وإيران.

وقال بولتون إن بلاده ستقف بقوة مع حلفائها الذين قاتلوا إلى جانبها ضد تنظيم داعش والتصدي لإيران.

وأضاف في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: “سنغادر غدا إلى إسرائيل وتركيا لمناقشة انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، وكيف سنعمل مع الحلفاء والشركاء لمنع عودة داعش.”

وتابع قائلا: “سنقف بقوة مع هؤلاء الذين حاربوا معنا ضد داعش والتصدي لسلوك إيران الخبيث في المنطقة”، مضيفا في تغريدة منفصلة أن سفير أمريكا بتركيا سيكون معه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن قبل عدة أسابيع انسحاب القوات الأمريكية من سوريا في أسرع وقت بعد انتهاء الحرب على داعش.