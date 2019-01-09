مستشفى الأمير عبدالمحسن ينقذ حياة طفل سقط على صخور متنزهات العلا

المواطن - الرياض

استقبل طوارئ مستشفى الأمير عبدالمحسن بمحافظة العلا، طفلًا يبلغ من العمر 8 أعوام يعاني من إصابة مغلقة بالبطن؛ نتيجة سقوطه على أحد الصخور أثناء التنزه مع عائلته بأحد المتنزهات البرية بالعلا.

وقد باشر الأطباء حالة الطفل وإجراء الإسعافات الأولية، وهو بحالة اضطراب بالعلامات الحيوية وانخفاض شديد بالهيموجلوبين وانخفاض ضغط الدم، وعلى الفور أُدخل بحالة طوارئ إسعافية إلى غرفة العملية، وإجراء عملية جراحية اكتُشف من خلالها نزيف داخلي شديد إثر إصابة بالغة بالطحال؛ فتم استئصاله وإيقاف النزيف في عملية استغرقت من الزمن ساعتين تكللت بفضل الله بنجاح وإنقاذ حياة الطفل.

وأكد د. أبو بكر الأمين استشاري الجراحة أنه تم- ولله الحمد- استقرار حالة الطفل، وأدخل لقسم العناية المركزة للاطمئنان على صحته وتلقي العناية الفائقة.

من جهته أعرب مدير القطاع الصحي بمحافظة العلا، أ/ مطلق بن فارس الفقير، عن شكره وتقديره لجهود الطاقم الطبي في تعاملهم المتميز وسرعة التعامل مع الحالة والذي كان له الأثر بعد الله في إنقاذ حياة الطفل، متمنيًا للجميع التوفيق والشفاء للجميع.