مستشفى الملك خالد بالخرج يكشف حقيقة مقطع الاعتداء على مريض من ذوي الاحتياجات

المواطن - الرياض

أصدرت إدارة مستشفى الملك خالد بالخرج بيانًا صحفيًّا، اليوم، حول ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن مقطع فيديو يُظهر قيام شخصين بزي الكادر الصحي بالاعتداء جسديًّا على أحد المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة، والاتهام بأنهم من منسوبي مستشفى الملك خالد بالخرج.

وأوضحت إدارة المستشفى أنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول مقطع فيديو يظهر قيام شخصين بزي الكادر الصحي بالاعتداء جسديًّا على أحد المرضى والاتهام بأنهم من منسوبي مستشفى الملك خالد بالخرج؛ أوضحت إدارة مستشفى الملك خالد بالخرج أنه وبعد التحقق من المقطع والعاملين تبين أنهم مرافقون للمرضى من جهات أخرى ولا يمتون للمستشفى بأي صلة.

وشددت إدارة المستشفى على أنها لا تقبل مثل هذه التصرفات اللاإنسانية، مؤكدة حرصها الدائم على تقديم الخدمة الصحية المُثلى لكافة المستفيدين من الخدمات الصحية وفي بيئة صحية تحفظ خصوصية وكرامة المرضى.

وأكدت أنه تم الرفع بالمقطع المتداول للجهات المختصة للتحقيق في الواقعة تجاه الأشخاص المعتدين ومحاسبتهم وفق الأنظمة واللوائح.

كما تهيب بجميع المواطنين والمقيمين والوسائل الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي من أشخاص اعتباريين أو طبيعيين، تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول هذه المعلومات الكاذبة؛ لما قد يؤثر ذلك على سمعة المنشأة ومكانتها لدى المجتمع.