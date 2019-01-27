مستمر منذ 6 أيام .. 10 ضحايا لحريق ناقلتي نفط في عرض البحر

المواطن - متابعة

لليوم السادس على التوالي، تتواصل النيران المشتعلة في ناقلتي الغاز المسال في البحر الأسود، ولا توجد حتى الآن أية توقعات دقيقة عن الفترة التي سيستمر الحريق خلالها.

وكانت النيران قد اندلعت، في سفينتي الشحن، كاندي ومايسترو، الحاملتين لعلم تنزانيا، المبحرتين في مضيق كيرتش الواصل بين البحر الأسود وبحر آزوف، ووفقا للمعلومات الأولية، اندلعت النيران، أثناء نقل الوقود من سفينة إلى أخرى مساء الاثنين الماضي.

وقالت وسائل إعلامية روسية إنه كان على متن السفينتين 32 شخصا، وتم إنقاذ 12 شخصا منهم ، وسحبت 10 جثث للقتلى، ولا يزال 10 أشخاص في عداد المفقودين، ونقل البحارة الذين تم إنقاذهم مساء الثلاثاء إلى ميناء كيرتش.

