مسك الخيرية تسافر بزوارها لاسكتشاف تاريخ المملكة العريق في الجنادرية

المواطن - الرياض

سافرت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية” بزوار جناحها في مهرجان الجنادرية 33، في رحلة زمانية إلى الماضي لاستكشاف التاريخ العريق للمملكة.

تم ذلك من خلال عرض عدد من الصور الفريدة، مبرزة مراحل التطور والنهضة التنموية التي شهدتها المملكة في مختلف المجالات، مستخدمة في ذلك طرق عرض إبداعية مزجت الماضي بالتقنية الحديثة.

ويتيح جناح “مسك الخيرية” لزوار المهرجان الانتقال لاستكشاف التاريخ العريق للمملكة، عبر عرض محتوى مرئي متنوع على شاشات رقمية LED بحجم 360 درجة، يتضمن التعريف بمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وأهدافها ومنجزاتها، إضافة إلى عرض أفلام قصيرة من إنتاج فريق المؤسسة، توضح الأنشطة والبرامج والمبادرات التي تقدمها المؤسسة مع إتاحة الفرصة لتفاعل الزوار والانضمام إليها.

ويضم جناح “مسك الخيرية” في الجنادرية أربعة أقسام تمثل ركائز المؤسسة، وهي: التعليم، والثقافة والفنون، والإعلام، والتقنية والابتكار، ويشتمل كل قسم منها على نماذج من المبادرات والمشاريع الإبداعية والمواهب الشابة التي تبنتها المؤسسة في هذه المجالات.

وتأتي مشاركة مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية في الجنادرية، للمرة الثانية بعد أن شاركت العام الماضي بجناح متكامل حظي بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إيمانًا منها بالدور المهم للتاريخ والتراث الوطني في تشكيل شخصية شباب الوطن وتحفيز هممه للتميز في مختلف مجالات المعرفة والإبداع.