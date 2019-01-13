مسك الخيرية تعلن بدء التقديم ببرنامج مسك لوسِد للتدريب التعاوني

المواطن - الرياض

أعلنت مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية (مسك الخيرية) عن بدء التقديم في (برنامج مسك – لوسِد للتدريب التعاوني)، وتقديم فرص التدريب التعاوني لحديثي التخرج في المجالات التالية (هندسة الآليات والمعدات، وهندسة البرمجيات، وهندسة التصميم الميكانيكي)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

نبذة عن البرنامج:

– مسمى البرنامج (برنامج مسك/لوسِد للتدريب التعاوني).

– الموقع: الولايات المتحدة الأمريكية، كاليفورنيا (وادي السيليكون)، نيوارك.

– التاريخ: يناير – فبراير 2019م.

– المدة: 6 إلى 12 شهرًا.

المجالات المطلوبة:

* التدريب التعاوني لحديثي التخرج في المجالات التالية:

1- هندسة الآليات والمعدات:

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الهندسة الكهربائية أو هندسة الحاسب الآلي.

2- هندسة البرمجيات:

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص علوم الحاسب أو هندسة الحاسب أو الهندسة الكهربائية.

3- هندسة التصميم الميكانيكي:

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الهندسة الميكانيكية.

نبذة عن شركة لوسِد موتورز:

– تهدف شركة لوسِد موتورز المتمركزة في وادي السيلكون إلى تعزيز توظيف الطاقة المستدامة من خلال تصنيع سيارات كهربائية بميزات عالية لتكون مستقبل الفخامة للسيارات الفارهة، وتعتمد سيارات لوسِد على تقنيات رائدة في صناعة أجهزة نقل الحركة الكهربائية والبطاريات، حيث يتم تطويرها بصورة فريدة لتقديم تجربة غير مسبوقة لكل من السائق والراكب، حصلت سيارة لوسِد الكهربائية الأولى، لوسِد آير، على استحسان صحفي واسع النطاق، ومن المقرر أن تبدأ الشركة إنتاجها في مصنع أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية انطلاقًا من عام 2020م.

وتسعى شركة لوسِد إلى استقطاب الموهوبين الذين يمتلكون سجلًا حافلًا متميزًا للانضمام إلى فريق عملها، فكن جزءًا من الفريق وساهم في تطوير قطاع السيارات والمركبات.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).