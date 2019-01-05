مشاريع سعودية (١) : شبكة حافلات مكة بالأرقام

المواطن - شمسي الحضريتي

مشروع شبكة حافلات مكة هو من بين عشرات المشاريع التي تقوم على تنفيذها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لخدمة المواطن والمقيم والزائر والحاج والمعتمر على حد سواء، ويعتبر مشروع شبكة حافلات مكة هو البنية الأساسية التحتية لشبكة النقل في مكة المكرمة، ويعتبر احد عناصر مشروع قطارات مكة للنقل العام ، تقدر قيمة المشروع بثلاثة مليارات ومئة واثنين وعشرين مليون ريال، وتعود ملكية المشروع لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، تاريخ البدء بالمشروع كان بتاريخ : 2017/2/5 م ويقدر الانتهاء منه بتاريخ: 2019/9/30 م.

تحتوي الشبكة على ٤٠٠ حافلة نقل، وعدد : ١٢ خط بطول إجمالي يصل إلى ٣٠٠ كيلو متر، وحرص القائمون على المشروع أن تكون في اليوم الواحد أكثر من 3,400 رحلة لتغطي احتياج زوار وسكان مكة المكرمة من طلاب المدارس، وموظفين، ومعتمرين قاصدين بيت الله الحرام.

ويشتمل المشروع على: نظام عد الركاب الآلي، وأنظمة الدفع بالبطاقات الذكية، وأنظمة تتبع الرحلات، ونظام معلومات الرحلات الفورية، وأنظمة تخطيط الرحلات، بالإضافة إلى كون حافلات النقل المستخدم في المشروع صديقة للبيئة.

وأيضا من الخدمات والمرافق الأخرى: توفير عربات للأطفال، وأجهزة تكييف، وخدمات الإنترنت بنظام الواي فاي في كل حافلة بشكل مستقل، وحافلات مهيأة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنظمة صوتية ومرئية لمعلومات الرحلة بالزمن والتوقيت والمكان، بالإضافة إلى أنظمة مراقبة أمنية داخل وخارج حافلات النقل لتوفير اكبر قدر من الأمان للمستقلين والعاملين، وأيضا أدوات الأمن والسلامة من أنظمة إطفاء الحريق بكل حافلة، وشاشات إرشادية بأكثر من لغة.

وقد أشار سابقاً الأستاذ سلطان الدوسري، المتحدث الرسمي بإمارة منطقة مكة المكرمة، إلى أن مشروع شبكة حافلات مكة المكرمة يتكون من اثنا عشر خطاً تقدم خدمة النقل بالعاصمة المقدسة بشكل كامل فما يحتويه المشروع هو عبارة عن خمسة خطوط ذات مسار منفصل وسبعة خطوط محلية، بالإضافة إلى توفير خدمة نقل ركاب المواقف التي تقع على مداخل مدينة مكة المكرمة، ويبلغ عددها أربعة مداخل رئيسية متوزعة للقادمين من جدة السريع، والقادمين من المدينة المنورة، وكذلك للقادمين من الليث – والسيل، وللقادمين من جهة الطائف)، منوهاً بأن مشروع حافلات مكة ستكون مدة تنفيذه على مدى 10 أعوام وإلى أن تتم صيانة وتشغيل شبكة النقل العام بالحافلات في العاصمة المقدسة.