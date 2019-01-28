مشاهد من تدشين الأمير محمد بن سلمان برنامج تطوير الصناعات الوطنية

المواطن - الرياض

بينت صور لحظة تدشين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لبرنامج تطوير الصناعات الوطنية.

كما وضع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الاعتماد على الوعود التي تضمنها برنامج تطوير الصناعات الوطنية الذي انطلقت فعالياته اليوم.

ويعتبر برنامج تطوير الصناعة الوطنية الذي انطلقت أعماله اليوم في الرياض تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أكبر برامج تحقيق الرؤية السعودية على الإطلاق.

ويضم البرنامج 300 مبادرة تمثل 33% من مستهدفات الرؤية، التي ستترجم إلى مشاريع تنموية مستدامة، تحفز القطاع الخاص بتمكينه من الإسهام بفاعلية كشريك إستراتيجي في التنمية.

ويهدف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية إلى تكامل قدرات أجهزة الدولة في المملكة، إلى جانب جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية من خلال أربعة قطاعات رئيسة هي: الطاقة، والصناعة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، لتكون المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن القطاع الحكومي هو الممكن الرئيس خلف هذا البرنامج، حيث تتكامل فيه جهود العديد من القطاعات.

ويسعى البرنامج إلى رفع الإسهام في الناتج المحلي بنحو 1.2 تريليون ريال، يعزز من تحقيق مستهدفات الرؤية لتنويع مصادر الدخل وتنميتها.

كما يعزز تحفيز البرنامج لاستثمارات بقيمة تفوق 1.7 تريليون ريال توجه المملكة للتكامل مع الاقتصاد العالمي لتصبح جسرًا فاعلًا بين الشرق والغرب.