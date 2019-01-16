مشجع يقتحم ملعب الجوهرة لالتقاط سيلفي مع رونالدو

المواطن - مروة نبيل

اقتحم مشجع ملعب الجوهرة المشعة خلال فترة الإحماء قبل انطلاق مباراة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان، اليوم، لاحتضان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

واحتضن رونالدو المشجع، والتقط معه صور سيلفي خلال أدائه فترة الإحماء على ملعب الجوهرة المشعة، الأمر الذي أسعد المشجع قبل أن يقوم الأمن بإخراجه.

ومع بداية أحداث الشوط الأول من مباراة يوفنتوس وميلان اليوم، دخل مشجع آخر إلى أرضية ملعب الجوهرة المشعة؛ ما دفع الحكم لإيقاف اللقاء لعدة ثوانٍ؛ لإخراج المشجع.

وقام المشجع بمصافحة بعض نجوم يوفنتوس وميلان على ملعب الجوهرة المشعة، قبل أن يُغادر المستطيل الأخضر، ويستكمل الحكم لقاء السوبر الإيطالي.

وتُشير نتيجة مباراة السوبر الإيطالي المُقام على ملعب الجوهرة المشعة إلى التعادل السلبي بين يوفنتوس وميلان حتى بداية أحداث الشوط الثاني.

ويبحث يوفنتوس وميلان عن التتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي للمرة الثامنة في تاريخهما على ملعب الجوهرة المشعة، حيث توج كل منهما بالبطولة 7 مرات من قبل.